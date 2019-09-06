"Хотим мира, но готовимся к войне": зачем Польше военные США

Польша объяснила необходимость в военных США

Стремление Польши к увеличению американского военного присутствия на своей территории обусловлено геополитической ситуацией и политикой Москвы последних лет, заявил глава правящей в стране партии Ярослав Качиньский. По его словам, эти обстоятельства позитивно сказались на польской армии. В последнее время Варшава и Вашингтон активно обсуждают условия присутствия в республике американских военных.

Польша "хочет мира", но "готовится к войне", приводит агентство PAP заявление главы правящей партии республики "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского, которое он сделал на предвыборной конвенции своей партии в Ольштыне.

Он уточнил, что изначально на территории Польши не планировалось устанавливать постоянное присутствие американских войск в рамках НАТО, но геополитическая ситуация и политика Москвы последних лет "привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США". "Это было предметом наших усилий. В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран", - подчеркнул Качиньский.

По его словам, это положительно сказалось на оснащении польской армии, которая "начала вооружаться и стала способной бороться с трудным противником".

"Если мы думаем об обороне, то мы всегда говорим о том, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. И отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы, расширить и, прежде всего, лучше их вооружить", - пояснил политик.

Польша и США в конце прошлого месяца договорились о том, что на территории республики появятся шесть новых мест размещения американских войск, сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак, слова которого передает RMF 24.

"Мы говорили о новых дислокациях для американской армии - мы уже договорились о шести и говорили о седьмом месте", - отметил глава ведомства. Он пояснил, что на этих локациях будет размещена как минимум тысяча солдат. По словам Блащака, на переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном они обсудили разные сферы "самых лучших в истории" польско-американских отношений.

О намерении создать шесть точек для размещения военных из США министр обороны сообщал еще в середине июня в эфире "Польского радио". Он уточнил, что это предусмотрено в достигнутом между республикой и Вашингтоном соглашении о расширении военного присутствия Соединенных Штатов на польской территории. По словам главы оборонного ведомства, точная локализация американских военных будет определяться соглашением обеих сторон.

"Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - заявил Блащак. Восточный фланг Польши - это польско-белорусская граница. Минск неоднократно предостерегал Варшаву от усиления напряженности в этом районе.

Белоруссия предупреждала, что в случае агрессии со стороны Польши ответа стоит ждать от восточного соседа страны - России.

Блащак также напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге НАТО. Министр обороны республики назвал достигнутые в Вашингтоне договоренности "несомненным успехом", поскольку теперь возможный захватчик будет понимать, что "нападение на Польшу" приведет не к локальному, а к глобальному конфликту.

В конце мая Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что американская сторона намерена увеличить воинский контингент в Польше по меньшей мере на 1 тыс. человек. Как утверждают собеседники издания, переговоры Вашингтона и Варшавы о расширении военного присутствия США в республике приближаются к завершению. По данным журналистов, планируется не только увеличить численность военных, но и усилить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.

Впрочем, подготовка Польши к "войне" предполагает увеличение численности военных за счет не только американцев, но и самих поляков.

Блащак в середине августа заявил в эфире "Польского радио" о необходимости расширить свой штат военных по крайней мере в два раза. По его словам, на сегодняшний день армия Польши насчитывает 100 тыс. солдат, и это число нужно довести хотя бы до 200 тыс.

"Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, так как это гарантия безопасности", - подчеркнул глава оборонного ведомства. Он отметил, что увеличение численности армии является приоритетным направлением его политики. По его мнению, удвоить количество солдат поможет кампания "Стань солдатом Республики Польша", которая стартовала в октябре прошлого года. Она направлена на привлечение граждан к военной службе.

Лидия Мисник