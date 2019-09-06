Кандидат в министры обороны Грузии Гарибашвили предлагает начать в стране производство оружия
Общеотраслевая информация, Боеприпасы и спецхимия, Гос. регулирование и финансирование, Глобальная безопасность:
Солдаты грузинской армии.
Источник изображения: © РИА Новости, Давид Хизанишвили
Тбилиси. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя в четверг в парламенте свою программу действий в случае утверждения на должность, предлагает начать в Грузии производство оружия, в первую очередь боеприпасов.
"Нам необходимо начать производство в первую очередь боеприпасов, а также оружия. Я думаю, мы это сможем сделать", - сказал Гарибашвили.
По его словам, министерство обороны намерено существенно развивать научные исследования в военной сфере и военную промышленность, в том числе и для роста экспортных возможностей военной продукции.
"В этом направлении намечено осуществление ряда проектов", - сказал Гарибашвили.
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