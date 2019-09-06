Первый этап учений "Центр-2019" с участием узбекских и таджикских военнослужащих пройдет в Узбекистане

Ташкент. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Первый этап стратегических учений "Центр-2019" военнослужащие Узбекистана и Таджикистана проведут в середине сентября в Наманганской области (область Узбекистана в Ферганской долине), сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны республики.

"На первом этапе учений, на полигоне "Гурумсарай", расположенном на территории Наманганской области, военнослужащие министерств обороны Узбекистана и Таджикистана, отработают вопросы совместных задач по сохранению мира и обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в программе учений, которые продлятся пять дней, предусмотрено участие военнослужащих органов военного управления и нескольких подразделений министерства обороны Узбекистана и около двухсот военнослужащих Вооруженных Сил Таджикистана. Военные двух стран будут вместе отражать нападение террористических групп и удары с воздуха, а также проведут разведывательно-поисковые и оборонительные действия.

"Во время проведения учений, которые будут проходить в нескольких регионах Наманганской области, воинские контингенты в условиях созданной для учения условной военно-политической обстановки, отработают вопросы управления войсками в ходе борьбы с международным терроризмом, отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий", - пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.

По ее данным, на втором этапе учений военные контингенты Узбекистана и Таджикистана продолжат совместное взаимодействие на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области России.

В пресс-службе напомнили, что военнослужащие двух стран участвовали на совместных учениях, проведенных 18-22 сентября 2018 года в учебном центре "Чоррух-Дайрон" и на полигоне "Нурафшон" Таджикистана.