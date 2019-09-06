Расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили ракетный удар условного противника по пункту базирования кораблей Каспийской флотилии

Ростов-на-Дону. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Учения по противовоздушной обороне с расчетами новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" по отражению удара условного противника с воздуха прошло на Каспийской флотилии (КФл), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.

"По замыслу учений дежурными расчетами ЗРК с помощью станции обнаружения был выявлен подлёт ракет условного противника в направлении пункта базирования кораблей КФл в Республике Дагестан. Дежурный расчет дивизиона "Бук-М3", заступивший на боевое дежурство, взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели до момента вхождения их в зону ответственности КФЛ", - сказал собеседник агентства.