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06.09.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили ракетный удар условного противника по пункту базирования кораблей Каспийской флотилии

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Самоходная установка "Бук-М3"
Самоходная установка "Бук-М3".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России

Ростов-на-Дону. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Учения по противовоздушной обороне с расчетами новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" по отражению удара условного противника с воздуха прошло на Каспийской флотилии (КФл), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.

"По замыслу учений дежурными расчетами ЗРК с помощью станции обнаружения был выявлен подлёт ракет условного противника в направлении пункта базирования кораблей КФл в Республике Дагестан. Дежурный расчет дивизиона "Бук-М3", заступивший на боевое дежурство, взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели до момента вхождения их в зону ответственности КФЛ", - сказал собеседник агентства.

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