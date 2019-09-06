Артиллеристы ЮВО уничтожили условного противника в Армении

Военные учения на полигоне Алагяз в Армении.

К учениям привлечены 500 военнослужащих и более 70 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) совместно с авиацией и ПВО уничтожили условного противника в Армении в рамках учений. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках двустороннего ротного тактического учения уничтожили живую силу, бронеобъекты и цели условного противника при поддержке армейской авиации и средств противовоздушной обороны в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе учений артиллеристы совместно с расчетами зенитно-ракетных комплексов, смешанного вертолетного звена Ми-24 и Ми-8МТШ выполнили более 30 нормативов и около 20 огневых задач.

Как уточнили в ЮВО, к учению привлечено порядка 500 военнослужащих и задействовано более 70 единиц техники.