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05.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Минобороны рассказали подробности гибели экипажа Су-25УБ

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Минобороны подтвердило гибель обоих пилотов разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.

"Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться", – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА "Новости".

Ранее были найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25.

Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, однако их тела, а также парашюты не были найдены. После этого представители экстренных служб предположили, что тела летчиков находятся в кабине воздушного судна. Однако Су-25 при падении ушел на три метра в землю, и на то, чтобы откопать самолет, ушло время.

По словам источника в правоохранительных органах, разбившимся штурмовиком Су-25УБ управляли опытные летчики.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Польша
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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