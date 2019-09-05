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05.09.2019
Интерфакс-АВН

ЗРС С-400 будут готовы к работе в Турции до конца 2019г, в полную силу заработают к июню 2020г, заявляют в Анкаре

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Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 доставлена российским военным самолетом на авиабазу в Анкаре
Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 доставлена российским военным самолетом на авиабазу в Анкаре.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Стамбул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года, заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По сообщению агентства Bloomberg, он пояснил, что именно к июню 2020 года завершится подготовка турецких военных, которым предстоит использовать С-400.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.

Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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