В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"

ЦАМТО, 4 сентября. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 3 сентября посетил самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК).

Совместно с генеральным директором ПАО "Ил" Юрием Грудининым они обсудили перспективы развития завода.

"Авиазавод существенно увеличивает объемы отгруженных товаров за восемь месяцев относительно аналогичного периода прошлого года – практически в пять раз. Предприятие продолжает активно заниматься инвестициями, которые направляет на развитие производства. Относительно налоговых отчислений, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован рост почти на 100 млн. рублей. Это очень существенный вклад. Сегодня мы обсудили стимулирование развития авиационной отрасли, повышение инвестиционной привлекательности предприятия, меры поддержки со стороны регионального правительства и что необходимо сделать, чтобы улучшить качество подготовки специалистов", – подчеркнул С.Морозов.

В АО "Авиастар-СП" реализуется масштабная программа технического перевооружения и модернизации производства. В целях выполнения производственной программы предприятие планирует привлечь высококвалифицированный персонал с других заводов авиационной отрасли.

"В этом году мы наращиваем объемы производства Ил-76МД-90А, уже сдано три самолета и до конца года будут сданы еще два. Сейчас в производстве находятся пять самолетов, запущена поточная линия. Начинается отработка всех станций по технологическому процессу. С запуском поточной линии уже создано 235 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. При этом и на текущее производство необходимо порядка 600-700 человек. Поэтому сегодня мы рассмотрели вопросы по набору персонала, дополнительному обучению, по получению второй специальности. Большая работа предстоит по привлечению высококвалифицированных кадров, которая позволит увеличить штат сотрудников и успешно выполнить государственный оборонный заказ", – отметил Ю.Грудинин.

Производственная программа предприятия на 2020-2022 гг. включает выполнение государственного оборонного заказа и потребует дополнительного привлечения около 1,5 тыс. человек. Рост объемов производства предприятия и рост численности промышленного персонала увеличат поступления налогов в областной бюджет.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".