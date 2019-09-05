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05.09.2019
ТАСС

Глава ФСВТС сообщил, что Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд

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Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Дмитрий Шугаев назвал ВТС двух стран "важнейшим элементом привилегированного стратегического взаимодействия"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Индия заказала у России вооружения и военной техники на $14,5 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв", - сказал он журналистам в среду.

"Военно-техническое сотрудничество России и Индии является сегодня важнейшим элементом привилегированного стратегического взаимодействия", - добавил он.

Шугаев также напомнил, что в прошлом году, несмотря на то, что Индия находилась под давлением, прежде всего, со стороны США, были подписаны крупные контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

"На сегодняшний день продолжаем переговоры по поставке и лицензионному производству переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С" для Индии. Мы в прошлом году, как вы знаете, выиграли тендер почти на $1 млрд", - заявил Шугаев.

Он добавил, что важной темой также остается послепродажное обслуживание. "Сегодня это одна из главных тем, которая стоит на повестке дня, и для этих целей создана и работает совместная российско-индийская рабочая группа по послепродажному обслуживанию", - заявил глава ФСВТС России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
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США
Продукция
Игла ЗРК
С-400 Триумф
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Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
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