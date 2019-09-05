Ростех представляет на ВЭФ Ми-171А2 и Ка-226Т для Индии

ЦАМТО, 4 августа. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках совместной экспозиции с Республикой Бурятия представляют на Восточном экономическом форуме во Владивостоке новейший гражданский вертолет Ми-171А2 и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, которые запланированы к поставке в Индию.

Ранее "Вертолеты России" и индийская компания Global Vectra заключили контракт на поставку вертолета Ми-171А2 с опционом еще на одну машину. На Восточном экономическом форуме представлен вертолет, изготовленный по данному контракту и уже окрашенный в ливрею индийского заказчика. Его поставка в Индию запланирована в конце 2019 – начале 2020 года.

Вертолет Ка-226Т, представленный на форуме, демонстрирует перспективы российско-индийской промышленной кооперации – в соответствии с межправительственным соглашением от 2015 года в Индию будет поставлено 200 таких вертолетов, причем 140 из них будут собраны в Индии.

"На Восточном экономическом форуме мы демонстрируем нашим индийским коллегам предназначенные для них многоцелевые вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Отмечу, что наши партнеры прекрасно знают обо всех преимуществах продукции холдинга "Вертолеты России". Вертолеты советского и российского производства в Индии составляют более 30% всего парка зарегистрированных в стране машин гражданского и военного назначения. Наши текущие проекты создают хорошую основу для дальнейшего развития сотрудничества", – отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов

На ВЭФ также представлены детали и агрегаты Ка-226Т, производство которых будет локализовано в Индии в рамках данного проекта. По ряду представленных агрегатов холдингом "Вертолеты России" в феврале текущего года были подписаны соглашения с ведущими индийскими производителями авиационной техники, изъявившими желание принять участие в проекте по локализации производства вертолета Ка-226Т.

"Контракт на поставку Ми-171А2 в Индию – наглядная демонстрация того, что наша новейшая гражданская техника востребована за рубежом, там ее ждут и рассчитывают на нее. Мы демонстрируем на форуме готовую к поставке машину – мы сможем передать вертолет заказчику, как только сертификат Ми-171А2 будет валидирован в Индии, – сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Мы также демонстрируем наш прогресс по российско-индийскому проекту Ка-226Т: Улан-Удэнский авиационный завод уже освоил отдельные детали и агрегаты вертолета и готовится к запуску серийного производства. У нас также постепенно формируется кооперация по локализации с индийскими производителями, с некоторыми из них мы продолжим диалог в рамках форума. На форуме мы представляем Ка-226Т со складывающимися лопастями – данная модификация приспособлена для эксплуатации в морских условиях и размещения на борту кораблей. Эта опция – хорошая основа для дополнительных заказов на эту машину".

Также продукция холдинга представлена на форуме моделью среднего транспортно-пассажирского вертолета Ка-62 производства ААК "Прогресс" им Н.И.Сазыкина. Модель демонстрируется в павильоне Приморского края в рамках выставки "Улицы Дальнего Востока". Накануне форума опытный образец Ка-62 принял участие в летной программе международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.

Вертолет Ми-171А2 является новейшим представителем семейства вертолетов типа Ми-8/17. Он воплотил в себе лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8. Вертолет оснащен интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера на борту, снизив тем самым число членов экипажа до двух человек. Новые двигатели и несущая система позволили улучшить летно-технические характеристики вертолета, в том числе крейсерскую и максимальную скрорость. В зависимости от потребностей эксплуатанта Ми-171А2 может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров в любое время суток при температурах от -50 до +50 град С.

Ка-226Т представляет собой двухдвигательный вертолет легкого класса, построенный по соосной схеме. Уникальной особенностью вертолета Ка-226 является модульность его конструкции – на вертолет могут быть установлены унифицированные легкосъемные модули различных конфигураций, оснащенные специальным оборудованием.

Пятый Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн. рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".