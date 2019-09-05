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05.09.2019
ЦАМТО

Соглашение о создании сервисного центра в Китае по ремонту вертолетов марки "Ми" может быть подписано до конца года

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Андрей Богинский
Андрей Богинский.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 4 сентября. Соглашение о создании в Китае сервисного центра по ремонту российских вертолетов марки "Ми" может быть подписано до конца года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на ВЭФ-2019 генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"По вертолетам марки "Ми" рассчитываем, что до конца года сможем выйти на подписание соглашения. По марке "Ка" с отставанием идем, наверное, это перспектива первого полугодия следующего года", – сказал он.

Ранее заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков рассказал, что "Вертолеты России" намерены до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, отмечает агентство.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Вертолеты России
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