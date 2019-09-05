Корабль ПМО "Александр Обухов" прошел сервисное обслуживание и готовится к переходу в пункт базирования

ЦАМТО, 4 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на совещании в Адмиралтействе заслушал доклад о завершении сервисного обслуживания в рамках обеспечения полного жизненного цикла головного корабля ПМО проекта 12700 "Александр Обухов".

Работы по сервисному обслуживанию выполнил Средне-Невский судостроительный завод по контракту с Министерством обороны Российской Федерации.

В ходе работ по сервисному обслуживанию в рамках обеспечения полного жизненного цикла корабля была использована документация, разработанная 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта для кораблей проекта 12700.

"Положительный опыт обеспечения полного жизненного цикла кораблей предприятиями, которые их строят, должен анализироваться и применяться на практике, как дающий высокий уровень эффективности. Это очень важно в сегменте поддержания технического потенциала надводной составляющей на требуемом уровне", – сказал Н.Евменов на совещании.

Корабль прибыл на предприятие 8 августа. Специалисты Средне-Невского судостроительного завода провели операцию подъема заказа с воды и установки корабля на горизонтальную часть слипа. По результатам работы доковой комиссии был составлен план-график работ, согласованный с техническим управлением ВМФ и командованием Балтийского флота. Кроме того, в рамках работ по сервисному обслуживанию были произведены годовые технические осмотры и обслуживание главных двигателей, дизель-генераторов, винто-рулевого комплекса, кран-манипулятора и спецоборудования корабля.

Благодаря тесному взаимодействию специалистов верфи, представителей контрагентов и Главного командования ВМФ, а также экипажа корабля все работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством.

3 августа была проведена операция по спуску корабля на воду и экипаж приступил к подготовке к переходу к месту постоянного базирования.

Справочно:

"Александр Обухов" – головной корабль противоминной обороны проекта 12700, построенный Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ России. Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом корабль может не входить в опасную зону – поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно. Для этого корабли проекта 12700 оснащены самыми современными техническими средствами, в состав которых входит безэкипажный противоминный катер, а также телеуправляемые и необитаемые автономные роботизированные подводные аппараты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.