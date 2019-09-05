Войти
05.09.2019
ЦАМТО

Корабль ПМО "Александр Обухов" прошел сервисное обслуживание и готовится к переходу в пункт базирования

213
0
0
Противоминный корабль "Александр Обухов"
Противоминный корабль "Александр Обухов".
Источник изображения: nevskii-bastion.ru

ЦАМТО, 4 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на совещании в Адмиралтействе заслушал доклад о завершении сервисного обслуживания в рамках обеспечения полного жизненного цикла головного корабля ПМО проекта 12700 "Александр Обухов".

Работы по сервисному обслуживанию выполнил Средне-Невский судостроительный завод по контракту с Министерством обороны Российской Федерации.

В ходе работ по сервисному обслуживанию в рамках обеспечения полного жизненного цикла корабля была использована документация, разработанная 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта для кораблей проекта 12700.

"Положительный опыт обеспечения полного жизненного цикла кораблей предприятиями, которые их строят, должен анализироваться и применяться на практике, как дающий высокий уровень эффективности. Это очень важно в сегменте поддержания технического потенциала надводной составляющей на требуемом уровне", – сказал Н.Евменов на совещании.

Корабль прибыл на предприятие 8 августа. Специалисты Средне-Невского судостроительного завода провели операцию подъема заказа с воды и установки корабля на горизонтальную часть слипа. По результатам работы доковой комиссии был составлен план-график работ, согласованный с техническим управлением ВМФ и командованием Балтийского флота. Кроме того, в рамках работ по сервисному обслуживанию были произведены годовые технические осмотры и обслуживание главных двигателей, дизель-генераторов, винто-рулевого комплекса, кран-манипулятора и спецоборудования корабля.

Благодаря тесному взаимодействию специалистов верфи, представителей контрагентов и Главного командования ВМФ, а также экипажа корабля все работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством.

3 августа была проведена операция по спуску корабля на воду и экипаж приступил к подготовке к переходу к месту постоянного базирования.

Справочно:

"Александр Обухов" – головной корабль противоминной обороны проекта 12700, построенный Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ России. Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом корабль может не входить в опасную зону – поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно. Для этого корабли проекта 12700 оснащены самыми современными техническими средствами, в состав которых входит безэкипажный противоминный катер, а также телеуправляемые и необитаемые автономные роботизированные подводные аппараты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
БФ
пр. 12700
Робот
Похожие новости
18.01.2019
Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов" успешно завершил госиспытания
21.09.2018
Тральщик "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания
27.04.2018
Сапер в тельняшке. На что способны новые тральщики проекта 12700
13.06.2017
Для ВМФ России планируется построить 40 минно-тральных кораблей нового поколения проекта 12700
01.03.2016
«Мы стоим на пороге очередной «Цусимы»…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии