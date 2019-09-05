Сечин рассказал Путину и Моди о модернизации судостроительного завода "Звезда" и его перспективной продукции

Большой Камень (Приморский край). 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", где ознакомились с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов.

Модернизация завода "Звезда" была запущена после поручения Путина о создании на Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. Работы, осуществляемые консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью", идут в два этапа - глава компании Игорь Сечин подробно рассказал о них лидерам двух стран. В частности, он подробно остановился на перспективном строительстве уникального сухого дока, который позволит строить корабли любой размерности, в том числе в несколько раз больше, чем существующие авианосцы.

По итогам модернизации комплекс сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы, суда обслуживающего флота, в первую очередь, делового класса, специальные танкеры и суда-газовозы для транспортировки углеводородов.

Глава "Роснефти" показал гостям макеты судов, которые будут производиться на комплексе: пояснения Нарендре Моди давал и сам президент. В частности, Путин обратил внимание индийского премьера на представленную на презентации модель ледокола.