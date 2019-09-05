Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" будет возвращен ВМФ после ремонта в 2021 году - глава ОСК

Крейсер "Адмирал Кузнецов" у причала 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманской области. Тяжелый авианесущий крейсер отбуксировали на 35-й СРЗ после инцидента на 82-м СРЗ, в результате которого частично затонул плавдок ПД-50.

Владивосток (остров Русский). 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Объединённая судостроительная корпорация намерена в срок отремонтировать тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", сообщил "Интерфаксу" глава ОСК Алексей Рахманов.

"Пока никаких отклонений нет, мы живём в наших планах. Будут приняты другие решения - будем ориентироваться на них. Ничего не поменялось - 2021 год", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о сроках завершения ремонта "Адмирала Кузнецова".

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявлял "Интерфаксу", что Военно-морской флот России рассчитывает получить авианосец в 2021 году после модернизации.

"График выверен, утвержден. Все идет по графику, что касается авианосца", - сказал он на форуме "Армия-2019" 25 июня.

"Да, должны", - сказал Н.Евменов, отвечая на вопрос, рассчитывает ли флот получить авианосец после ремонта в 2021 году.

Ранее Рахманов сообщал, что модернизация в основном коснется энергетической системы крейсера.

В мае глава ОСК сказал, что "Адмирал Кузнецов" получит новую систему противовоздушной обороны и новые системы связи.

Представители ВМФ заявляли, что в ходе ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.