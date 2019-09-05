День специалиста по ядерному обеспечению России: задачи без права на ошибку

Ядерное оружие – пожалуй, последний на этой планете фактор, способный предотвращать новую полномасштабную мировую войну. Ядерный паритет позволяет питать хоть какую-то надежду на то, что планета всё-таки задумывается над вопросом: что её может ожидать в случае попытки одного государства применить своё ЯО против другого государства.

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В такой ситуации обнаруживают себя псевдогуманисты, заявляющие, что от ядерного оружия нужно отказаться, так как оно "несёт угрозу всему миру". Одна из таких организаций даже Нобелевскую премию мира получила, не приложив на деле никаких сил к реальному торжеству мира на планете.

Но никакой записной гуманист не сделал для реального мира на Земле больше, чем сделали и продолжают делать представители ядерных сил. Именно эти люди меньше других хотят глобальной войны, так как прекрасно понимают общий её итог.

Сегодня, 4 сентября 2019 года, исполняется 72 года со дня создания в СССР Спецотдела при Генштабе Вооружённых сил, в котором занимались руководством и контролем ядерного проекта – испытаний ядерного оружия. В 2006 году на основании президентского указа дата 4 сентября вошла в календарь в качестве Дня специалиста по ядерному обеспечению России.

Нужно учитывать тот исторический контекст, который существовал осенью 1947 года. А контекст таков: у Соединённых Штатов Америки ядерное оружие уже было (причём его ещё и успели применить – против японских городов Хиросимы и Нагасаки), а у СССР такого оружия не было. На самом деле, страшно себе даже представить, как могла бы развиваться история, если бы в 1949 году в СССР не появилась своя ядерная бомба. Но советские учёные, инженеры, военные, представители руководства сделали всё от них зависящее, чтобы к концу 40-х у нашей страны появился ядерный щит, ставший тем противовесом ядерному оружию США, который позволил сохранить и глобальный мир, и многообразие на планете.

Сегодня специалисты по ядерному обеспечению занимаются решением широкого спектра задач по обеспечению хранения, эксплуатации и защите ядерного арсенала России. Это стратегические задачи, любая ошибка при решении которых может иметь самые плачевные последствия.

"Военное обозрение" в этот день поздравляет специалистов по ядерному обеспечению с профессиональным праздником и отмечает их выдержку и высокий профессионализм, которые являются одной из основ безопасности России и обеспечения стратегического паритета в мире.