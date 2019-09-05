Войти
05.09.2019
Военное обозрение

День специалиста по ядерному обеспечению России: задачи без права на ошибку

221
0
0

Ядерное оружие – пожалуй, последний на этой планете фактор, способный предотвращать новую полномасштабную мировую войну. Ядерный паритет позволяет питать хоть какую-то надежду на то, что планета всё-таки задумывается над вопросом: что её может ожидать в случае попытки одного государства применить своё ЯО против другого государства.

Источник изображения: topwar.ru

В такой ситуации обнаруживают себя псевдогуманисты, заявляющие, что от ядерного оружия нужно отказаться, так как оно "несёт угрозу всему миру". Одна из таких организаций даже Нобелевскую премию мира получила, не приложив на деле никаких сил к реальному торжеству мира на планете.

Но никакой записной гуманист не сделал для реального мира на Земле больше, чем сделали и продолжают делать представители ядерных сил. Именно эти люди меньше других хотят глобальной войны, так как прекрасно понимают общий её итог.

Сегодня, 4 сентября 2019 года, исполняется 72 года со дня создания в СССР Спецотдела при Генштабе Вооружённых сил, в котором занимались руководством и контролем ядерного проекта – испытаний ядерного оружия. В 2006 году на основании президентского указа дата 4 сентября вошла в календарь в качестве Дня специалиста по ядерному обеспечению России.

Нужно учитывать тот исторический контекст, который существовал осенью 1947 года. А контекст таков: у Соединённых Штатов Америки ядерное оружие уже было (причём его ещё и успели применить – против японских городов Хиросимы и Нагасаки), а у СССР такого оружия не было. На самом деле, страшно себе даже представить, как могла бы развиваться история, если бы в 1949 году в СССР не появилась своя ядерная бомба. Но советские учёные, инженеры, военные, представители руководства сделали всё от них зависящее, чтобы к концу 40-х у нашей страны появился ядерный щит, ставший тем противовесом ядерному оружию США, который позволил сохранить и глобальный мир, и многообразие на планете.

Сегодня специалисты по ядерному обеспечению занимаются решением широкого спектра задач по обеспечению хранения, эксплуатации и защите ядерного арсенала России. Это стратегические задачи, любая ошибка при решении которых может иметь самые плачевные последствия.

"Военное обозрение" в этот день поздравляет специалистов по ядерному обеспечению с профессиональным праздником и отмечает их выдержку и высокий профессионализм, которые являются одной из основ безопасности России и обеспечения стратегического паритета в мире.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.03.2019
Российские военные корабли включили в число самых опасных на планете
04.09.2017
Минпромторг потратит 3 миллиарда на замену микросхем из США, Германии и Японии
16.09.2013
США "обновили" ядерную стратегию
29.07.2013
Блеск и нищета Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
18.07.2012
Не надо пугаться слова «милитаризация»
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии