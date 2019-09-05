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05.09.2019
bmpd.livejournal.com

Разработка в США средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами

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Агентство США по противоракетной обороне (U.S. Missile Defense Agency - MDA) 30 августа 2019 года выдало трем американским корпорациям - Lockheed Martin, Boeing и Raytheon - контракты на разработку ими на конкурсной основе представленных проектов-"концепций" средств борьбы с гиперзвуковым оружием (Hypersonic Defense Weapon Systems Concept). Материалы об этом опубликованы на федеральном сайте госзакупок США (Federal Business Opportunities).

Истребитель МиГ-31К (бортовой номер "97 красный") ВКС России с подвешенной аэробаллистической ракетой авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Кубинка, 2018 год (с) SvetaPoln / russianplanes.net ( ссылка )

Lockheed Martin Missiles and Fire Control (подразделение корпорации Lockheed Martin) получило контракт MDA с фиксированной ценой на сумму 4,442 млн долл на разработку концепции системы, именуемой Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense. Работы должны быть осуществлены к 2 мая 2020 года.

Boeing соответственно получил контракт MDA на сумму 4,357 млн долл на разработку в тот же срок концепции системы, именуемой Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons.

Raytheon Missile Systems (подразделение корпорации Raytheon) в свою очередь получило контракт MDA на сумму 4,445 млн долл на разработку в тот же срок концепции системы, именуемой SM3-HAWK (и, видимо, основывающейся на противоракете семейства Standard SM-3).

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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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