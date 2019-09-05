ООН намерена обвинить страны НАТО в военных преступлениях в Йемене

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция могут быть причастны к военным преступлениям в Йемене, вооружая и предоставляя разведывательную и материально-техническую поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведёт боевые действия против местных повстанцев-хуситов и наносит удары по гражданским объектам в арабской стране.

Об этом агентству Reuters сообщили источники в ООН со ссылкой на доклад, подготовленный экспертами всемирной организации.

Согласно информации, следователи ООН составили секретный список возможных подозреваемых в совершении военных преступлений в Йемене в период длящегося уже пятый год вооружённого конфликта между коалицией арабских государств и йеменским повстанческим движением "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует столицу арабской страны Сану.

Международные следователи "обнаружили потенциальные преступления с обеих сторон, а также подчеркнули роль, которую западные страны играют в качестве ключевых сторонников арабских государств, а Иран - в поддержке хуситов".

В докладе возглавляемая Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) коалиция обвиняется в убийстве гражданских лиц в результате воздушных ударов и намеренном блокировании поставок продовольствия в страну, сталкивающуюся с голодом. Хуситы со своей стороны обстреливают города, рекрутируют в свои ряды несовершеннолетних, а также в некоторых случаях используют тактику "осадной войны", что запрещено Женевскими конвенциями 1949 года, говорится в докладе ООН.