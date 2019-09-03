Le Monde (Франция): без России никуда, и Эммануэль Макрон не будет больше ее сторониться

Кто потерял Россию? Мы, Запад, решил Эммануэль Макрон. Хотя Россия сама отдалилась от Запада после распада СССР. Французский лидер хочет построить для Европы новую "архитектуру доверия" с Москвой. Но сначала ему придется убедить в этом европейских партнеров, в первую очередь шведов, прибалтов, румын и поляков. Им тоже не чужда перспектива, считает обозреватель Сильви Кауфманн.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Москву, чтобы поговорить о Сирии с Владимиром Путиным. В то же самое время, почти за 3 000 км от российской столицы, Эммануэль Макрон представил аргументы своей новой российской доктрины собравшимся в Елисейском дворце французским послам. "Нужно, переосмыслить нашу связь с Россией", - заявил он.

Это, конечно, совпадение, однако два события не совсем чужды друг другу. Как говорит один французский дипломат после беседы с арабским послом, Москва стала "новой Меккой": туда едут все лидеры арабо-мусульманского мира. Это паломничество носит не религиозный, а стратегический характер. Недавно побывал там и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Россия стала необходимой, и Эммануэль Макрон больше не собирается ее обходить.

Ось дипломатии

Трижды за неделю он подробно объяснял, почему возвращение России в европейскую игру стало ключевой осью его дипломатии: сначала на встрече с Путиным в Брегансоне 19 августа, два дня спустя - в беседе с президентской прессой, во вторник - в Елисейском дворце. Тема также обсуждалась с коллегами по "Большой семерке" в Биарриц, которым он рассказал в субботу о пятичасовой беседе с российским лидером.

В таком повороте нет ничего по-настоящему нового. В мае 2018 года в Санкт-Петербурге Макрон уже пытался заложить основы нового подхода, но Путин оказался не слишком к ним восприимчив. В ежегодном выступлении перед послами в августе 2018 года глава государства выдвинул идею "новой архитектуры европейской безопасности" с участием России. Эта расплывчатая идея была воспринята с "недоверием", в чем он упрекает сегодня собственных дипломатов.

11 ноября, на церемонии по случаю столетия перемирия 1918 года, Владимир Путин согласился участвовать в макроновском форуме мира, хотя и не взял там слово. Зимой Макрон был слишком занят "желтыми жилетами", но уже весной поручил Жану-Пьеру передать Путину письмо с приглашением на встречу перед саммитом "семерки". В июле Франция поддержала возвращение России в Совет Европы.

После Брегансона динамика пошла вперед. Путин должен приехать на второй форум мира в ноябре, Макрон отправится в Москву на 75-летие советской победы в мае 2020 года. Кроме того, если все пройдет хорошо (если Москва в ближайшее время предпримет шаги, в частности по обмену заключенными с Киевом), они соберутся в конце сентябре в Париже с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель, чтобы возобновить процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Разрешение украинского кризиса является необходимым условиям улучшения отношений.

Новая "перезагрузка"?

Не повторит ли инициатива Эммануэля Макрона судьбу "перезагрузки" Барака Обамы, предпринятой в 2009 году неудачной попытки США сблизиться с Россией? Тот отвечает, что хотя десять лет спустя Путин все так же стоит у руля, геополитические реалии изменились. Мир переживает фазу небывалого переустройства.

Президент Франции увязывает российскую стратегию с тремя постулатами. Первый: путинская модель военной и конфликтной экспансии связана с нашими "слабостями", успешна, но не может быть долгосрочной. Из-за слабости экономических и демографических позиций России придется рано или поздно искать поддержку. И она неизбежно повернется к Китаю. Европейцам следует не допустить формирование этого альянса, поскольку он будет пагубным для них.

Второй постулат: ослабление трансатлантических связей. Хотя США остаются "очень важным" союзником Европы, они отошли от нее и больше не учитывают ее в стратегическом плане. Выйдя этим летом из подписанного еще во времена холодной войны договора об ограничении ракет средней дальности с Москвой, который Россия с легким сердцем нарушила, Вашингтон ускорил события. Раз архитектура контроля над вооружениями, которая была создана в других геополитических условиях, сегодня разваливается, нам нужно сформировать новую, подключив к ней "европейскую" Россию, уверен Макрон.

Третий постулат: новая биполярная система выстраивается на основе дуэта США и Китая. Американцы хотят говорить с китайцами о контроле вооружений? Прекрасно. "Я не хочу быть заложником этого", - говорит Макрон. Нужно сформировать новые многосторонние рамки. Европа была всего лишь пешкой в советско-американской системе. Пришло время вернуть "контроль", быть союзником, а не "вассалом".

Эммануэль Макрон любит оспаривать догмы. Например, ту, что Россия сама отдалилась от Запада после распада СССР. Кто потерял Россию? Споры экспертов на этот счет не стихают уже на протяжение двух десятилетий. "Россия восприняла расширение НАТО и стратегию ЕС как форму агрессии", - уверен Макрон.

Президент Франции выступает за "смелую дипломатию" и хочет, чтобы Европа вернула Россию после того, как потеряла ее. Остается такой важный вопрос: раз Владимир Путин способствовал этому отдалению на протяжение 20 лет, сможет ли он стать человеком сближения? Макрон говорит, что ему чужда наивность, что он нацелен на "долгосрочную перспективу" и что знает, с кем имеет дело. Но ему еще предстоит убедить в этом европейских партнеров, в первую очередь шведов, прибалтов, румын и поляков. Им тоже не чужда перспектива.

Сильви Кауфманн (Sylvie Kauffmann)