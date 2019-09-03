Войти
03.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция пригрозила США закупкой дополнительных С-400

607
0
0
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Если США не продадут республике зенитно-ракетные комплексы Patriot, Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция – независимая страна", – передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно об отказе США продавать комплексы Patriot Турции.

США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
26.08.2019
Вашингтон отозвал предложение о продаже Patriot Анкаре
29.07.2019
Без единого выстрела: как С-400 разрушил отношения США и Турции
17.07.2019
Трамп назвал ситуацию с закупкой Турцией российских С-400 несправедливой
04.07.2019
Medya Gnl (Турция): С-400 в десяти вопросах
18.02.2019
"Отказываться не намерены": Турция ждет C-400 в июле
20.12.2018
США пытаются сорвать контракт на поставку Турции ЗРС С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.09 17:47
  • 1
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 03.09 17:35
  • 14
Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза
  • 03.09 17:18
  • 24
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 03.09 16:51
  • 3
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 03.09 16:35
  • 1929
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.09 16:29
  • 3
Метр железобетона не проблема для ракет Новосибирского завода
  • 03.09 15:49
  • 1
Самые массовые боевые самолёты на боевой службе
  • 03.09 15:10
  • 6
Страна (Украина): пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись
  • 03.09 15:09
  • 7
Россия заменит "кукурузники"
  • 03.09 14:25
  • 14
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 03.09 13:49
  • 10
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 03.09 13:16
  • 16
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
  • 03.09 11:28
  • 16
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
  • 03.09 10:57
  • 3
Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае
  • 03.09 10:30
  • 3
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР