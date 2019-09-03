Войти
03.09.2019
Интерфакс-АВН

Военные США уйдут с пяти баз в Афганистане в течение 135 дней - проект соглашения с талибами

533
0
-1
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Gregory Bull

Дубай. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане в течение 135 дней - это предусматривает проект соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил в интервью афганскому телевидению TOLOnews в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Он отметил, что США и талибы достигли "соглашения в принципе", но оно не окончательное, пока президент США Дональд Трамп не одобрит его.

Накануне Залмай Халилзад ознакомил в Кабуле президента Афганистана Ашрафа Гани с текстом проекта соглашения с талибами, которые добиваются вывода из страны всех иностранных войск.

Официальный представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщил в понедельник журналистам, что проект предусматривает постоянное прекращение огня в стране и прямые переговоры между талибами и правительством.

"Правительство Афганистана изучит этот документ и ознакомит с ним политиков и СМИ", - цитирует афганское телевидение Седикки.

Спецпредставитель США прибыл в Кабул из столицы Катара Дохи, где проводил девятый по счету раунд переговоров с талибами.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения Кабулом проекта соглашения с талибами оно будет подписано в Дохе в присутствии представителей ведущих стран региона и мира, включая РФ и КНР.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
14.05.2019
The Economist (Великобритания): российская военная авантюра в Сирии окупается сторицей
23.07.2018
Президент попал под санкции
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
15.05.2017
Москва всегда виновата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.09 17:47
  • 1
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 03.09 17:35
  • 14
Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза
  • 03.09 17:18
  • 24
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 03.09 16:51
  • 3
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 03.09 16:35
  • 1929
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.09 16:29
  • 3
Метр железобетона не проблема для ракет Новосибирского завода
  • 03.09 15:49
  • 1
Самые массовые боевые самолёты на боевой службе
  • 03.09 15:10
  • 6
Страна (Украина): пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись
  • 03.09 15:09
  • 7
Россия заменит "кукурузники"
  • 03.09 14:25
  • 14
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 03.09 13:49
  • 10
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 03.09 13:16
  • 16
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
  • 03.09 11:28
  • 16
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
  • 03.09 10:57
  • 3
Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае
  • 03.09 10:30
  • 3
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР