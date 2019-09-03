Шойгу принял участие в открытии в Петербурге филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ

Санкт-Петербург. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ продолжит традиции Смольного института благородных девиц, используя в образовательном процессе инновационные методы и новые технологии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник.

Он выступил на торжественной церемонии открытия учебного заведения в Петербурге.

"Созданный в Москве одиннадцать лет назад пансион воспитанниц занимает особое место среди образовательных учреждений министерства обороны. В пансионе имеются все условия для получения престижного образования. Во время занятий эффективно используются новые методики и технологии, успешно реализуются инновационные познавательные и творческие проекты", - сказал Шойгу.

По его словам, это позволяет воспитанницам добиваться высоких результатов в учёбе, на различных конкурсах и предметных олимпиадах.

"Преимущество и уникальность образования заключается и в том, что в пансионе прививают семейные ценности, благородство и трудолюбие. С учётом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей президент России принял решение о создании филиала пансиона в Санкт-Петербурге", - отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что это весьма символично. "Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть всё необходимое для их достойного продолжения", - подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что разносторонние знания, полученные в стенах филиала, позволят девочкам поступить в ведущие отечественные вузы и сделать успешную карьеру.

"Но знайте, для достижения поставленных целей потребуется напряжение сил и большая самоотдача. Не сомневаюсь, что вы с честью будете нести звание воспитанниц пансиона", - добавил глава Минобороны.