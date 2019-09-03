Vice (США): началась новая гонка ядерных вооружений, и Россия уже расплачивается за нее

Статья — об опасных испытаниях в России "асимметричного ответа" на растущее военное превосходство США. РФ берется за новое опасное оружие из страха перед системой ПРО, цель которой — сделать ракеты РФ безвредными для США. Автор признает: США "поспособствовали российскому безрассудству последних лет, выйдя из ряда договоров по контролю вооружений и начав собственные провокационные испытания".

Знакомьтесь: четыре новые системы ядерного оружия, которые Кремль испытывает прямо сейчас.

На похоронах 14 российских моряков капитан первого ранга Сергей Павлов высоко оценил действия "безупречных героев", потушивших пожар, который возник в прошлом месяце во время секретной миссии на разведывательной атомной субмарине "Лошарик".

"Ценой своей жизни, - сказал Павлов, - они не допустили катастрофы планетарного масштаба".

Но поскольку Россия продолжает испытания и ввод в строй целой серии экзотических образцов нового ядерного оружия, возникают опасения, что последствия следующей ядерной аварии так легко ограничить не удастся.

Только этим летом в России погибло более двух десятков человек в результате катастроф и несчастных случаев, связанных с испытаниями экзотического ядерного оружия. Среди них таинственный взрыв, связанный с испытанием ракеты с радиоизотопным источником питания, в результате которого семь человек погибли, а уровень радиации в близлежащем городе резко подскочил.

Эти смертоносные инциденты вызывают страх относительно того, что мир, как во времена холодной войны, возвращается к безудержной гонке ядерных вооружений, которая сопровождается опасными авариями и катастрофами, а российские власти скрывают эти случаи, действуя в худших советских традициях.

Во всем можно обвинить возобновившуюся российско-американскую гонку вооружений, однако специалисты по ядерному оружию заявляют, что Россия в настоящее время безрассудно экспериментирует с новыми и "абсурдными" идеями.

"Мы должны признать, что русские осуществляют безумные программы, - сказал эксперт по вопросам ядерного нераспространения Арон Штейн (Aaron Stein), работающий в Институте исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute). - Это свидетельствует о том, что военно-промышленный комплекс дал себе волю и проводит в жизнь глупые и странные проекты. Это опасно".

Что пошло не так

Соединенные Штаты и Россия на протяжении десятилетий отчаянно обвиняли друг друга в нарушении обязательств по договорам о контроле вооружений (Путин по-прежнему жалуется на Джорджа Буша, который в 2002 году решил выйти из соглашения о противоракетной обороне - ПРО). Но в последние годы взаимные упреки и бряцание ракетным оружием выходят на новые высоты.

Президент Трамп разделяет часть вины за происходящее. Придя к власти, он предложил увеличить расходы на ядерные программы на миллиарды долларов и приступил к производству тактических боезарядов малой мощности, которые можно ограниченно применять на поле боя, в силу чего применение ядерного оружия становится более вероятным.

Он вызвал еще большее возмущение у России и у значительной части мирового сообщества, официально выведя Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). При этом американские официальные лица и независимые эксперты утверждают, что Россия нарушает это соглашение уже много лет.

Договор РСМД, заключенный в годы холодной войны, запрещал ракеты малой и средней дальности наземного базирования. Отказ от него означает, что обе стороны сейчас могут приступить к созданию новых ядерных ракет, которые можно будет запускать ближе к целям, чем разрешалось ранее.

Путин еще больше усилил напряженность, лично объявив о создании некоторых новых видов ядерного оружия. Прошлой весной президент похвастался, что это оружие будет "неуязвимо" для американской системы ПРО, а также показал видео падающих на Флориду боеголовок под бурные аплодисменты заполнившей зал правящей московской элиты.

Но хотя выглядящие новенькими как с иголочки ядерные системы вооружений могут усилить любовь россиян к Путину, российский президент решает несуществующую проблему. У России и без новых разработок так много ракет, что она легко может завалить ими американскую оборону.

"Российскому стратегическому арсеналу ничто не угрожает - ни сегодня, ни в обозримом будущем", - сказал редактор издания "Нонпролиферейшн Ревю - Обзор нераспространения" (The Nonproliferation Review) Джошуа Поллак (Joshua Pollack).

Однако борьба за ядерное превосходство подталкивает российских оружейников к разработке все более странных и рискованных образцов.

"Ядерный и военно-промышленный комплексы [России] как будто с цепи сорвались, реализуя свои фантазии и мечты. Возникает впечатление, что сейчас снова наступил конец 70-х или начало 80-х годов", - отметил Поллак. По словам Штейна, некоторые из этих идей откровенно абсурдны и не являются необходимостью для обороны, учитывая огромную ракетную мощь России.

Среди путинских программ по созданию новых образцов вооружений можно отметить следующие.

Ракета "Буревестник". Эта крылатая ракета должна иметь неограниченную дальность благодаря ядерной силовой установке. Американские военные разработчики в 1960-х годах отказались от аналогичной идеи, посчитав ее слишком опасной, - причем отчасти из-за того, что двигатель выбрасывал радиоактивный выхлоп.

Подводный аппарат "Посейдон". Это ядерная торпеда большой дальности, способная создавать радиоактивное цунами высотой 500 метров, которое можно применять для уничтожения прибрежных городов. Западные эксперты говорят, что это оружие в большей степени подходит для уничтожения гражданского населения приморских городов, а не военных объектов.

Ракета "Кинжал". Запускаемая с самолета гиперзвуковая планирующая ракета "Кинжал" преодолевает противоракетную оборону противника за счет огромной скорости и повышенной маневренности.

Ракетный комплекс "Авангард". Боевой блок этого гиперзвукового оружия выводится в верхние слои атмосферы, а затем начинает снижение, следуя по непредсказуемой траектории, чтобы обойти противоракетную оборону противника.

Катастрофы и их утаивание

Окружающая эти программы завеса секретности вызывает беспокойство по поводу того, что случающиеся ошибки не будут должным образом учтены, и что местное население в случае ядерной аварии не получит важную информацию, необходимую для обеспечения личной безопасности.

По всей видимости, эти страхи оправдались после таинственного взрыва 8 августа, который унес жизни семи человек. После него уровень радиации в близлежащем городе с населением почти 200 000 человек резко подскочил, в 16 раз превысив средние показатели.

Независимые исследователи, а также президент Трамп в Твиттере связали этот взрыв с неудачными испытаниями ракеты "Буревестник". Впоследствии Россия прекратила предоставлять данные зарубежным наблюдателям, которые следят за радиационной обстановкой. Вызвано это нежеланием сеять панику либо раскрывать характер проводимых работ.

Вызывающее ужас российское шпионское ведомство ФСБ якобы заставило лечащих пострадавших от взрыва врачей дать подписку о неразглашении информации и не предупредило их о том, что пациенты могли получить дозу радиации. В понедельник Россия заявила, что в пробах воздуха найдены четыре типа радиоактивных частиц, образовавшихся в результате взрыва.

И это не единственный случай. В июле международная группа исследователей выяснила происхождение огромного таинственного радиоактивного облака, которое накрыло Европу в 2017 году. Догадайтесь, откуда оно пришло? Верно, из России.

Эта группа заявила, что облако не представляет угрозы для Европы, однако предупредила, что в районе вокруг изначального выброса загрязнение может быть намного серьезнее. Если, чего мы не знаем, это облако все же было в России и имело серьезные размеры, в самой России никто этого не признает.

После всего этого российское руководство на прошлой неделе решило отправить плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов" в одну из самых опасных акваторий на планете - полярные воды у северо-восточного побережья России, недалеко от Аляски.

Экологи называют это судно ядерным "Титаником" и предупреждают, что катастрофа на его борту вполне возможна.

Без договоров

Конечно, для ядерной гонки вооружений нужны две стороны, и западные эксперты говорят, что США несут свою долю ответственности, так как они поспособствовали российскому безрассудству последних лет, выйдя из ряда договоров по контролю вооружений и начав собственные провокационные испытания.

"Я думаю, что виновны обе стороны, - сказала директор Программы нераспространения в Евразии при монтерейском Центре изучения проблем нераспространения им. Джеймса Мартина Сара Бидгуд (Sarah Bidgood). - Но каждая из сторон показывает пальцем на оппонента".

На прошлой неделе США провели в Калифорнии испытательный пуск крылатой ракеты средней дальности, сделав это впервые после выхода из договора о запрете такого оружия.

Путин в ответ обвинил США в эскалации военной напряженности и приказал своему Министерству обороны подготовить симметричный ответ.

Но ситуация может еще больше ухудшиться. Москва обвиняет Трампа в том, что он не отвечает на призывы начать переговоры о продлении договора СНВ-3, в рамках которого удалось сократить количество пусковых установок стратегических ядерных ракет. Срок действия этого договора истекает в 2021 году.

По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отказ от продления СНВ-3 крайне опасен.

А если Россия не примет дополнительные меры предосторожности и откажется от атмосферы открытости, новые программы, скорее всего, будут осуществляться втайне. А это, считают эксперты, чревато новыми поломками и авариями со смертельным исходом.

"Мы вне всяких сомнений станем свидетелями новых чрезвычайных происшествий, - сказал Дэвид Жакони (David Szakonyi), занимающийся российскими исследованиями в Университете Джорджа Вашингтона. - Если не будут задействованы новые механизмы безопасности, это будет происходить снова и снова. Я считаю, что ситуация будет только ухудшаться".

Грег Уолтерс (Greg Walters)