Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае

В заключительный день Международного авиакосмического салона, когда показ всех видов военной техники был открыт для широкой публики, изрядно досталось китайскому беспилотному летательному аппарату.

Источник изображения: sina.com.cn

Речь идёт о беспилотнике Wing Long II, который китайские производители привезли на выставку в Подмосковье. Детвора восприняла этот вид военной техники как отличное развлечение – объект "детской площадки", на который можно взобраться сразу по несколько человек. И в один из моментов подломилась стойка шасси беспилотника – от нагрузки по весу, которая превысила допустимый предел.

До конца остаётся неясным, сколько именно человек решили в тот момент взобраться на Wing Long II, но хорошо известно, что вслед за одной из стоек шасси сломались и все остальные. Получилось, что российские дети сломали китайский ударный дрон...

Источник изображения: sina.com.cn

Wing Loong II – это ударный беспилотник, который разработан китайской компанией Chengdu.

Китайские пользователи прокомментировали инцидент с БПЛА, произошедший в Подмосковье. Отмечается, что изначально Chengdu не планировала демонстрировать Wing Loong II на выставке для всеобщего обозрения. В этой связи пользователи социальных сетей в КНР, узнавшие об инциденте из СМИ, довольно едко высказались о такого рода решении китайской делегации:

Если есть вопросы по максимальной нагрузке для этого беспилотника, то не лучший способ проверять это с помощью вскарабкивающихся на машину детей.

Также отмечено, что впредь производителю нужно быть аккуратнее с допуском к беспилотному летательному аппарату, ведь одно дело – визуальное знакомство, другое – "разрешение бегать по его крыльям".

Интересно, будет ли выставляться Wing Loong II в открытом режиме на других международных выставках после такого инцидента.