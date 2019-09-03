Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае
В заключительный день Международного авиакосмического салона, когда показ всех видов военной техники был открыт для широкой публики, изрядно досталось китайскому беспилотному летательному аппарату.
Источник изображения: sina.com.cn
Речь идёт о беспилотнике Wing Long II, который китайские производители привезли на выставку в Подмосковье. Детвора восприняла этот вид военной техники как отличное развлечение – объект "детской площадки", на который можно взобраться сразу по несколько человек. И в один из моментов подломилась стойка шасси беспилотника – от нагрузки по весу, которая превысила допустимый предел.
До конца остаётся неясным, сколько именно человек решили в тот момент взобраться на Wing Long II, но хорошо известно, что вслед за одной из стоек шасси сломались и все остальные. Получилось, что российские дети сломали китайский ударный дрон...
Источник изображения: sina.com.cn
Wing Loong II – это ударный беспилотник, который разработан китайской компанией Chengdu.
Китайские пользователи прокомментировали инцидент с БПЛА, произошедший в Подмосковье. Отмечается, что изначально Chengdu не планировала демонстрировать Wing Loong II на выставке для всеобщего обозрения. В этой связи пользователи социальных сетей в КНР, узнавшие об инциденте из СМИ, довольно едко высказались о такого рода решении китайской делегации:
Если есть вопросы по максимальной нагрузке для этого беспилотника, то не лучший способ проверять это с помощью вскарабкивающихся на машину детей.
Также отмечено, что впредь производителю нужно быть аккуратнее с допуском к беспилотному летательному аппарату, ведь одно дело – визуальное знакомство, другое – "разрешение бегать по его крыльям".
Интересно, будет ли выставляться Wing Loong II в открытом режиме на других международных выставках после такого инцидента.
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так доложили ВВП сотрудники ФСБ, переодетые в детей (:
Официально не объявляется, но судя по компактному хвостовому отсеку, на нем, как и на американском собрате, установлен турбовинтовой двигатель.
У нас в этом классе решили поиграть в изобретение велосипедов - на представленном на МАКС-2019 группой "Кронштадт" полноразмерном макете тяжелого БПЛА "Сириус" (да, это именно макет, которому до летного образца еще как до Китая) предполагается использовать тяжеленный 450 кг. дизель - форсированный вариант немецкого RED A03.
Как следствие, для соблюдения центровки, приходится городить нелепую рамную конструкцию килевой части аппарата.
На БПЛА "Альтаир" ОКБ Симонова - аж два таких дизеля. Подобные аппараты кмк будут возить в основном сами себя.