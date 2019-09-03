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03.09.2019
Военное обозрение

Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае

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В заключительный день Международного авиакосмического салона, когда показ всех видов военной техники был открыт для широкой публики, изрядно досталось китайскому беспилотному летательному аппарату.

Источник изображения: sina.com.cn

Речь идёт о беспилотнике Wing Long II, который китайские производители привезли на выставку в Подмосковье. Детвора восприняла этот вид военной техники как отличное развлечение – объект "детской площадки", на который можно взобраться сразу по несколько человек. И в один из моментов подломилась стойка шасси беспилотника – от нагрузки по весу, которая превысила допустимый предел.

До конца остаётся неясным, сколько именно человек решили в тот момент взобраться на Wing Long II, но хорошо известно, что вслед за одной из стоек шасси сломались и все остальные. Получилось, что российские дети сломали китайский ударный дрон...

Источник изображения: sina.com.cn

Wing Loong II – это ударный беспилотник, который разработан китайской компанией Chengdu.

Китайские пользователи прокомментировали инцидент с БПЛА, произошедший в Подмосковье. Отмечается, что изначально Chengdu не планировала демонстрировать Wing Loong II на выставке для всеобщего обозрения. В этой связи пользователи социальных сетей в КНР, узнавшие об инциденте из СМИ, довольно едко высказались о такого рода решении китайской делегации:

Если есть вопросы по максимальной нагрузке для этого беспилотника, то не лучший способ проверять это с помощью вскарабкивающихся на машину детей.

Также отмечено, что впредь производителю нужно быть аккуратнее с допуском к беспилотному летательному аппарату, ведь одно дело – визуальное знакомство, другое – "разрешение бегать по его крыльям".

Интересно, будет ли выставляться Wing Loong II в открытом режиме на других международных выставках после такого инцидента.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Pterodactyl I
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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3 комментария
№1
03.09.2019 05:41
Хлипенький он, как и все китайские игрушки!

так доложили ВВП сотрудники ФСБ, переодетые в детей (:
0
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№2
03.09.2019 09:00
"В технике разбираются - любители разбирать."(c)
0
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№3
03.09.2019 10:57
Аппарат шикарный, подобие General Atomics MQ-9 Reaper. И кстати уже воюет.

Официально не объявляется, но судя по компактному хвостовому отсеку, на нем, как и на американском собрате, установлен турбовинтовой двигатель.


У нас в этом классе решили поиграть в изобретение велосипедов - на представленном на МАКС-2019 группой "Кронштадт" полноразмерном макете тяжелого БПЛА "Сириус" (да, это именно макет, которому до летного образца еще как до Китая) предполагается использовать тяжеленный 450 кг. дизель - форсированный вариант немецкого RED A03.
Как следствие, для соблюдения центровки, приходится городить нелепую рамную конструкцию килевой части аппарата.


На БПЛА "Альтаир" ОКБ Симонова - аж два таких дизеля. Подобные аппараты кмк будут возить в основном сами себя.
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