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03.09.2019
Lenta.ru

Рогозин огрызнулся на критику правительства

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter прокомментировал заявление вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости привлечения к строительству космодрома Восточный компании Минобороны.

"А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле", — написал глава госкорпорации. Там же менеджер разместил твит, в котором сообщил, что "сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона".

В интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете "Ведомости" вице-премьер Юрий Борисов заявил, что создаваемая Минобороны военно-строительная публично-правовая компания может стать одним из подрядчиков при строительстве Восточного.

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии "Роскосмоса" и его подведомственных организаций заявил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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