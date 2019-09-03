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03.09.2019
ЦАМТО

В ВКС проведены масштабные учения по обеспечению действий авиации на территории ЦВО

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Андрей Юдин
Андрей Юдин.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 2 сентября. В Челябинской, Оренбургской и Новосибирской областях проведены учения по обеспечению действий оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации под руководством заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

В рамках мероприятия был отработан весь спектр задач по обслуживанию авиационной техники, заправке самолетов и вертолетов, подвеске вооружения на незнакомых аэродромах и подготовке к выполнению задач по предназначению.

В частности, в Оренбурге летчики ВТА отработали аварийное покидание самолета. После десантирования их эвакуировали специалисты поисково-спасательной службы на вертолетах Ми-8 и под прикрытием боевых вертолетов Ми-24. Также в ходе учений экипажи Ил-76 выполнили тушение условного пожара, взлет и посадку на грунтовой взлетно-посадочной полосе. Специалисты инженерно-технического состава оборудовали самолеты Ил-76 медицинским модулем, выливными авиационными приборами ВАП-2, а также обеспечили загрузку подразделений и военной техники Воздушно-десантных войск для последующей переброски на большие расстояния.

Под Оренбургом специалисты материально-технического обеспечения обработали задачи по обслуживанию боевых и транспортно-боевых вертолетов и проведения регламентных работ в полевых условиях.

В Челябинске в ходе учения была выполнена имитация аварийной посадки бомбардировщиков Су-34, для этого на взлетно-посадочную полосу нанесли пену, а поисково-спасательные службы отработали эвакуацию и доставку экипажа в медучреждение. При этом боевое охранение аэродрома отработали экипажи вертолетов Ми-24.

В Новосибирске экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали перебазирование на оперативный аэродром и подготовку к повторному вылету.

Всего в учении было задействовано более 30 ед. авиационной техники, включая самолеты Су-34, Су-24м, Ил-76, Ан-26, Ту-134, Ту-22М3, вертолеты Ми-8 и Ми-24 Центрального военного округа, дальней и военно-транспортной авиации, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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