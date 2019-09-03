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03.09.2019
ТАСС

Рогозин ответил на критику вице-премьера Борисова по строительству космодрома Восточный

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее Юрий Борисов заявил, что никого не устраивает ситуация на Восточном

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил в понедельник на слова вице-премьера России Юрия Борисова о привлечении к строительству космодрома Восточный создаваемой Минобороны компании и недовольстве темпами возведения объектов.

"А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле", - написал глава госкорпорации на своей странице в Twitter в ответ на критику со стороны пользователя, который напомнил слова Борисова о возможном привлечении к стройке других ведомств.

Борисов в интервью "Ведомостям" сообщил, что военно-строительная публично-правовая компания, которая создается Минобороны, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. При этом, как подчеркнул вице-премьер, для ПСО "Казань" тоже найдется работа.

Он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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