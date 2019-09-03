Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса

Из-за срывов Роскосмоса по ракете "Ангара" было потеряно много времени, а сама ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, ответственный за развитие оборонной промышленности.

"Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", - сказал Борисов в интервью "Ведомостям".

Также Борисов подчеркнул, что "ситуация на космодроме Восточный нас не устраивает".

Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован только на четвертый квартал 2023 года. Сейчас рабочие ПСО "Казань", которое стало фигурантом дела о банкротстве, готовятся заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты "Ангара".

С помощью ракет "Ангара" нового поколения планируется выводить на орбиту космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции. Первый испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая "Ангара-А5П" тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонн на низкую опорную орбиту, 13,3 тонн - на геопереходную, 8 тонн - на геостационарную.