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03.09.2019
Военно-промышленный курьер

Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Из-за срывов Роскосмоса по ракете "Ангара" было потеряно много времени, а сама ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, ответственный за развитие оборонной промышленности.

"Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", - сказал Борисов в интервью "Ведомостям".

Также Борисов подчеркнул, что "ситуация на космодроме Восточный нас не устраивает".

Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован только на четвертый квартал 2023 года. Сейчас рабочие ПСО "Казань", которое стало фигурантом дела о банкротстве, готовятся заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты "Ангара".

С помощью ракет "Ангара" нового поколения планируется выводить на орбиту космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции. Первый испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая "Ангара-А5П" тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонн на низкую опорную орбиту, 13,3 тонн - на геопереходную, 8 тонн - на геостационарную. 

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Борисов Юрий
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Восточный Космодром
Плесецк
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1 комментарий
№1
03.09.2019 17:47
Цитата, q
сама ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя.
Интересно получается.
Когда Юрий Борисов был замминистра обороны его в " Ангаре" всё устраивало
Цитата, q
"Юрий Борисов убедился, что все запланированные работы по подготовке к первому запуску первой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара" идут в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. КРК "Ангара" создается на основе унифицированного ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классов и будет способен выводить практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Минобороны РФ во всем требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на геостационарную, обеспечивая гарантированную независимость отечественного военного космоса.

"С космодрома "Плесецк" ранее не запускались ракеты тяжелого класса. Поэтому запуск ракеты "Ангара-А5" откроет новые возможности как для космодрома, так и для Вооруженных Сил в целом", - отметил замминистра.
а теперь-нет!
Интересно, почему?
-1
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