Главком ВМФ России принял участие в церемонии подъема Андреевского флага на противодиверсионном катере "Юнармеец Дагестана"

ЦАМТО, 2 сентября. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в рамках рабочей поездки на Каспийскую флотилию 30 августа принял участие в церемонии подъема Андреевского флага и включения в состав флотилии противодиверсионного катера "Юнармеец Дагестана" (типа "Грачонок").

Церемония состоялась в пункте базирования соединения надводных кораблей в Махачкале. Адмирал Николай Евменов лично вручил Военно-морской флаг командиру противодиверсионного катера старшине 1 статьи Реману Алирзаеву.

Выступая перед личным составом соединения, главнокомандующий ВМФ России отметил, что "сегодня новейшие патрульные катера, имеющие наименование юнармейцев Балтики, Заполярья, Крыма, Беломорья, Камчатки и Каспия, достойно несут свою службу".

"Убежден, что юнармейцы Дагестана с гордостью будут выполнять свой долг патриотизма и верности родному Отечеству", – сказал адмирал Николай Евменов.

Он также подчеркнул, что сегодня ВМФ России находится на этапе активного оснащения, в рамках которого развернуто серийное строительство кораблей морской и дальней океанской зоны, которые несут на своем борту самое современное вооружение.

"Флот развивается комплексно. Для ВМФ строятся как фрегаты, корветы, большие десантные корабли и подводные лодки, так и малые ракетные и патрульные корабли, гидрографические, патрульные и противодиверсионные катера. У каждого корабля есть своя задача и своя важнейшая зона выполнения задач по предназначению. Военно-морской флот России способен выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана", – заявил главнокомандующий ВМФ.

В церемонии подъема Андреевского флага и включения в состав Каспийской флотилии противодиверсионного катера "Юнармеец Дагестана" также приняли участие заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, представители администрации Махачкалы, юнармейцы, ветераны ВМФ и военнослужащие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.