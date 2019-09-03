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03.09.2019
Военное обозрение

Вице-премьер заявил, что РН "Ангара" не соответствует требованиям военных

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Ракета-носитель (РН) нового поколения "Ангара" не соответствует требованиям военных. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-премьера Российской Федерации Юрия Борисова.

Источник изображения: topwar.ru

Перспективная ракета "Ангара", способная выводить на низкую опорную орбиту до 37,5 тонн груза, не соответствует требованиям основного заказчика, Министерства обороны РФ. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

По словам Борисова, в ситуации виноват "Роскосмос", который срывал сроки по проекту, что привело к серьезным потерям по времени. Впрочем, отказываться от "Ангары" Минобороны не собирается.

То, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению.

- приводятся в интервью слова вице-премьера.

На данный момент известно, что первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" планируется осуществить в конце 2023 года с космодрома Восточный. Информацию о предполагаемых сроках запуска раскрыл Кирилл Филенков, начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Стоит отметить, что изначально первый старт РН этого типа был запланирован на 2021 год.

В то же время, многое будет связано с успешностью завершения работ на космодроме "Восточный", темпами строительства которого военные также не довольны. ТАСС, со ссылкой на собственный источник, а впоследствии – и на Дмитрия Рогозина, главу Роскосмоса, утверждает, что заливка стартового стола на объекте, с которого предполагается осуществлять пуски ракеты серии "Ангара", начнется осенью.

"Ангара" по-прежнему отстает от сроков

Планируемое число пусков со стартового сооружения – 10 в год. Причем с него будут запускаться ракеты "Ангара" как тяжелого, так и легкого класса. Предполагается, что строительные работы завершатся к 2022 году.

"Ангара" представляет собой семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями. В семейство входят носители четырех классов - от легкого до тяжелого. Диапазон грузоподъемностей составляет от 1,5 ("Ангара 1.1") до 37,5 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите. Грузоподъемность увеличивается благодаря сменным модулям. Разработкой и производством ракетного семейства занимается фирма "Полет" из Омска, являющаяся филиалом Центра им. Хруничева.

11 июня стало известно о срыве сроков выпуска выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства "Ангара": об этом сообщало РИА Новости. Задержка может составить до года. Известно, что на 2014 год на разработку ракет семейства ушло более трех миллиардов долларов, а долговая нагрузка разработчика на 2019 год составляет более 80 миллиардов рублей. На данный момент запуски ракет семейства "Ангара" осуществляются с космодрома в Плесецке.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Плесецк
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