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03.09.2019
Lenta.ru

"Ангаре" высказали претензии

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Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Нынешние характеристики космического ракетного комплекса "Ангара" не устраивают основного заказчика в лице российских военных. Об этом в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете "Ведомости" заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

По его словам, ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет Минобороны, а из-за срывов со стороны "Роскосмоса" было потеряно много времени. При этом Борисов отметил, что военное ведомство безальтернативно выбрало "Ангару" основным инструментом для формирования спутниковой группировки.

11 июня стало известно, что омский "Полет" (филиал московского "Центра Хруничева") сорвал сроки выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства "Ангара". Согласно приказу, подписанному директором "Полета" Виктором Шулико, задержка по изготовлению носителей в 2019 году составляет от трех месяцев (в случае тяжелой "Ангары-А5") до года (вторая ступень легкой "Ангары-1.2").

Пуск второй "Ангара-1.2" намечен на конец года, третьей "Ангары-А5" — на 2020 год. Второй старт "Ангары-А5" запланирован на декабрь.

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло более трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей. Годом ранее она превышала сто миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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