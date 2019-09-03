Шведское правительство введет новый налог на банки для борьбы с русской угрозой

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила 31 августа 2019 года, что левоцентристское коалиционное правительство Швеции во главе с Социал-демократической партией введет новый банковский налог для финансирования повышенных расходов на оборону с 2022 года.

Военнослужашие 18-го Готландского полка (Р 18) шведской армии на занятиях по отработке обороны острова Готланд от возможного русского вторжения, 2019 год (с) Tom Little / AFP

Двухпартийное щведское правительство меньшинства договорилось с Центристской партией и либералами, которые сотрудничают с ним по вопросам бюджетной политики, ввести новый налог на банки, который будет финансировать дополнительные 5 млрд шведских крон (519 млн долларов) на оборонные расходы в год начиная в 2022 году. Магдалена Андерссон сказала, что более подробная информация о том, как будет разработан налог, будет предоставлена ??позже."Дополнительные ассигнования (на оборону) на 2022 год будет финансироваться за счет увеличения налогов на финансовый сектор с 2022 года", - сообщила Андерссон журналистам. Министр сказала, что новый налог на банки будет приносить дополнительно 5 млрд шведских крон (520 млн долл) в год.

"Банки могут облагаться налогом больше, чем сегодня", - сказала Андерссон. - "Они также представляют риск для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад".

По словам Андерссон, банкам может понадобиться помощь государства во время финансовых кризисов, и поэтому имеет смысл, чтобы они платили больше налогов, чтобы компенсировать возможные расходы. По ее словам, банки также получают большую прибыль и получают выгоду от налоговых изменений в последние годы.

Предложение является новым толчком со стороны правящих социал-демократов, чтобы попытаться заставить финансовую индустрию внести больший вклад в казну государства. Предыдущие попытки Социал-демократической партии повысить налоги на банки потерпели неудачу после столкновения с правилами конкуренции Европейского Союза и критикой, что высокие налоги поставят шведские компании в невыгодное конкурентное положение.

Ассоциация шведских банкиров раскритиковала и новый план, заявив, что банки уже платят высокие налоги, чтобы позволить государству справиться с финансовыми кризисами. Банки менее прибыльны, чем шведские акционерные компании в целом.

"Банковский налог будет очень вреден для рабочих мест и роста", - заявил в своем заявлении главный исполнительный директор ассоциации Ханс Линдберг. - "Сроки неудачные", так как экономика замедляется, и новые правила капитализации для банков могут ограничить кредитование компаний, сказал он."Законная основа для банковского налога также отсутствует", - сказал Линдберг. - "У нас не может быть налоговой системы, которая приводит к произвольному налогообложению отдельных операций и секторов".

Заявление правительства Швеции о новом налоге на банки прозвучало на следующий день после того, как шведское правительство заявилл, что будет стремиться увеличить расходы на оборону до уровня 1,5% ВВП в 2025 году - нынешнего уровня около 1%. Это планируется осуществить для наращивния усилий по противодействию наращиванию военной мощи России в Балтийском море.