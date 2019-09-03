Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в честь Дня независимости Малайзии

31 августа 2019 года в новой административной столице Малайзии городе Путраджайя прошел военный парад в честь 62-й годовщины со дня провозглашения независимости. Парад принимал легендарный премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

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