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03.09.2019
bmpd.livejournal.com

Военный парад в честь Дня независимости Малайзии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в честь Дня независимости Малайзии

31 августа 2019 года в новой административной столице Малайзии городе Путраджайя прошел военный парад в честь 62-й годовщины со дня провозглашения независимости. Парад принимал легендарный премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Продукция
B-52
Издания
Военный Парад
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