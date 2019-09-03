Российская лунная программа будет создана после определения ее целей и объемов затрат - вице-премьер Борисов

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Разработка российской программы освоения Луны возможна после определения четких целей посещения спутника планеты, считает заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

"К научным планам и освоению дальнего космоса надо подходить прагматично. Нужна ли лунная программа? Какая? С какой целью? Просто побывать на Луне - это не цель. Нужно четко понимать, что мы получим в результате - возможно, новые знания либо иные дивиденды от вложений, которые мы сделаем в лунную программу", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что затраты средств на освоение Луны в условиях дискуссии на эту тему неэффективны.

"Сегодня, я считаю, "Роскосмос" закончил все дебаты", - сказал вице-премьер.

"Как я уже сказал выше, лунная программа пока не принята. Предполагается, что её ключевым элементом должна стать ракета-носитель сверхтяжелого класса", - отметил он.

В то же время, он напомнил, что у правительства нет конечных параметров, в том числе стоимостных. так, по словам Борисова, программа создания сверхтяжелого носителя варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн руб.

"Это огромный разброс, так нельзя планировать. "Роскосмос" должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ", - сказал вице-премьер.

Также он отказался называть стоимость создания орбитальной лунной станции или лунной станции, назвав это на нынешнем этапе гаданием на кофейной гуще.