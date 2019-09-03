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03.09.2019
Интерфакс-АВН

Затонувший в Мурманске плавдок, в котором ремонтировался "Адмирал Кузнецов", поднимут со дна - вице-премьер Борисов

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Вид на плавучий док ПД-50
Вид на плавучий док ПД-50 в поселке Росляково под Мурманском перед размещением там системы из баржи «Giant» и АПЛ «Курск», сентябрь 2001 года.
Источник изображения: Reuters

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Затонувший плавучий док ПД-50 будет поднят со дна в "экологических целях", но без последующего восстановления, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Доставать его, видимо, придется из экологических соображений. Восстанавливать - вряд ли, потому что строился он не в России, и решения, которые применялись при его постройке, морально устарели. Надо строить собственные. У нас существует планы по доковой программе. Они закладываются в бюджеты 2020-2022", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он сообщил, что потеря дока будет компенсирована.

"Развернуты работы на 35-м заводе по строительству сухого дока для докования авианосца "Адмирал Кузнецов" и кораблей первого ранга Северного флота. Объединенная судостроительная корпорация заключила контракт на строительство. Существует программа по строительству плавучих доков для Северного, Тихоокеанского и Балтийского флота", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о затратах на создание доков зампред правительства РФ отметил: "Все зависит от тоннажа плавучего дока. Есть примерные оценки, что 80-тысячный стоит 12-15 млрд руб., на 30-40 тысяч - порядка 8 млрд руб. Но это ориентировочно, окончательные суммы должны быть подтверждены расчетами".

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