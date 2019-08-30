Сирийские войска и РФ в Идлибе ведут бои не против террористов - зампостпреда США при ООН
Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии.
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Нью-Йорк (ООН). 29 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска, ведущие бои в Идлибе при поддержке РФ, используют заявления о борьбе против терроризма как предлог для действий против вооруженной оппозиции Сирии, заявил в четверг заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.
"Мы осуждаем не соответствующие действительности заявления о контртеррористической операции. Это - лишь предлог для продолжения жесткой военной кампании (против оппозиции - ИФ)", - сказал он, выступая в СБ ООН.
Коэн признал при этом, что в провинции Идлиб действительно действуют террористические группировки.
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