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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Сирийские войска и РФ в Идлибе ведут бои не против террористов - зампостпреда США при ООН

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Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Нью-Йорк (ООН). 29 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска, ведущие бои в Идлибе при поддержке РФ, используют заявления о борьбе против терроризма как предлог для действий против вооруженной оппозиции Сирии, заявил в четверг заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

"Мы осуждаем не соответствующие действительности заявления о контртеррористической операции. Это - лишь предлог для продолжения жесткой военной кампании (против оппозиции - ИФ)", - сказал он, выступая в СБ ООН.

Коэн признал при этом, что в провинции Идлиб действительно действуют террористические группировки.

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