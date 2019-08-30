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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Трамп обсудил с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Идлибе - Белый дом

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Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Белом доме, 16 мая 2017 года.
Источник изображения: Joshua Roberts/Reuters

Вашингтон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в четверг в Белом доме.

"Вчера президент Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Эрдоганом", - говорится в сообщении Белого дома.

В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы, в частности, ситуацию в сирийском Идлибе.

"Разговор касался ряда двусторонних и региональных вопросов, в том числе усилий по развитию торговли и общей обеспокоенности гуманитарной ситуацией в Идлибе в Сирии", - отметили в Белом доме.

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Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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