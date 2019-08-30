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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Бельгия, ФРГ и Кувейт представили в СБ ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в Идлибе

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Сирийский город Идлиб
Сирийский город Идлиб.
Источник изображения: © REUTERS/Ammar Abdullah

Нью-Йорк (ООН). 29 августа. ИНТЕРФАКС - Бельгия, Германия и Кувейт в четверг представили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный, согласно их заявлению, на улучшение гуманитарной ситуации в Идлибе и на прекращение там боевых действий.

"Бельгия, Кувейт и Германия представили проект резолюции в СБ ООН для того, чтобы облегчить страдания людей в сирийском Идлибе", - говорится в Twitter-аккаунте бельгийской миссии при ООН.

В сообщениях отмечается, что резолюция "нацелена на то, чтобы незамедлительно облегчить гуманитарную ситуацию в Идлибе".

В свою очередь агентство ЭФЭ указывает, что в проекте резолюции содержится призыв к прекращению огня.

"Поскольку ситуация продолжает ухудшаться, в том числе гуманитарная ситуация, мы решили, что пришло время для действий", - приводит агентство слова постпреда Бельгии при организации Марк Пекстен.

Он отметил, что резолюция "сосредоточена на гуманитарной ситуации", для улучшения которой требуется прекращение военных действия и соблюдение "международного гуманитарного права".

На посвященном сирийскому кризису заседании СБ ООН в четверг представители ряда западных стран уже выступили в поддержку этого проекта резолюции.

Сирийская армия в настоящее время проводит операцию в провинции Идлиб. Ранее стало известно, что она взяла под контроль город Хан-Шейхун.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Бельгия
Германия
Кувейт
Сирия
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