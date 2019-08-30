Казахстан и Организация ДВЗЯИ призывают к безотлагательной ратификации Договора - совместное заявление

Нур-Султан. 29 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний призывают все государства и гражданскую общественность положить конец ядерным испытаниям путем содействия вступлению ДВЗЯИ в силу, говорится в заявлении главы МИД республики Бейбута Атамкулова и исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассины Зербо.

Совместное заявление в поддержку скорейшего вступления Договора в силу принято по итогам встречи Атамкулова и Зербо в четверг в Нур-Султане.

"...Мы подтверждаем нашу приверженность реализации мира, свободного от ядерных испытаний, и возобновляем нашу решимость добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - говорится в заявлении, текст которого распространил МИД.

"Мы настоятельно призываем те государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор, сделать это безотлагательно. Мы особо призываем оставшиеся восемь государств, включенных в приложение 2 ДВЗЯИ, ратификация которых необходима для вступления Договора в силу, продемонстрировать лидерство, сделав этот важный шаг", - призывают подписанты.

"Настало время ввести в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Давайте сделаем последний шаг в нашем долгом походе и завершим этот международный инструмент в области разоружения и нераспространения. Мы в долгу перед собой и перед будущими поколениями", - подчеркивается в заявлении.

Стороны также приглашают все государства принять участие в праздновании Международного дня действий против ядерных испытаний в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое состоится 9 сентября 2019 года.