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30.08.2019
ЦАМТО

Корпорации "ТРВ" пока не ставились задачи по разработке новых ракет после прекращения действия ДРСМД

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Борис Обносов
Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

ЦАМТО, 29 августа. Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" пока не ставились задачи по разработке новых ракет после прекращения действия ДРСМД.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам генеральный директор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

"Мы не так быстро работаем, как американцы, они только вышли (из договора – ред.). Мы законопослушная страна. У нас система ограничений, связанная с международными обязательствами, она жестко контролируется", – сказал он.

"Дайте время. Надо это дело осмыслить, а не бросаться в какую-то безумную гонку вооружений, что будет неправильно", – цитирует "РИА Новости" Б.Обносова.

По его словам, руководство страны думает над решением этой задачи.

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США
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Корпорация ТРВ
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Обносов Борис
Проекты
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РСМД
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