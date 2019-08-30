Россия не планирует дорогостоящих разработок в ответ на новые ракеты США - глава КТРВ

Жуковский (Московская область). 29 августа. ИНТЕРФАКС - Ответ России на создание США новых ракет после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не будет дорогостоящим, сообщил глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Надо - мы ответим и не такими дорогими способами. У нас есть наработки и знания имеются. Мы в определенной степени сдерживали себя. Вы сами понимаете, какие за этим идут расходные части. Безопасность страны обеспечим", - сказал Обносов в четверг на пресс-конференции на авиасалоне "МАКС-2019".

"Рассказывать здесь, какой наш шаг будет в ответ на шаг американцев - вы все, наверное, видели по телевизору, когда применялась - про ту же Х-101 (авиационная крылатая ракета большой дальности). Дальность недостижимая сегодня ни одним нашим конкурентом. Если мы можем летать на такую дальность, значит, у нас есть технические возможности", - сказал он.