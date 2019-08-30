Болтон надеется, что Белоруссия и США найдут общий язык по вопросам прав человека и нераспространения оружия

Минск. 29 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Советник по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает, что Минск и Вашингтон смогут найти взаимопонимание по вопросам прав человека и нераспространения оружия.

"Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США - вопросы прав человека, нераспространения оружия. И я согласен с Вами, мы должны быть предельно откровенны, и я думаю, мы сможем найти общий язык", - сказал Болтон на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг в Минске.

Советник также отметил, что текущая встреча "очень хорошая возможность провести разговор по нескольким темам региональной безопасности, а также по очень важной теме двустороннего сотрудничества".

По словам Болтона, история не стоит на месте: прошло достаточно много времени с момента распада Советского Союза, изменилась геополитическая ситуация.