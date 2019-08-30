Эксперт объяснил торгами с "Роскосмосом" противоречивые заявления ЕКА

Между Европейским космическим агентством (ЕКА) и "Роскосмосом" идут скрытые торги по стоимости отправки астронавтов на российских ракетах-носителях "Союз". Так независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин прокомментировал "Известиям" противоречивые заявления представителей ЕКА об отказе от полетов на "Союзах".

Ранее, 26 августа, стало известно, что ЕКА планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Однако уже 29 августа, глава ЕКА Ян Вернер заявил, что приостановка использования "Союзов" для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между ЕКА и NASA, но агентство готово продолжить сотрудничество.

Речь не идет о недоверии ЕКА к "Роскосмосу", уверен Ионин.

"Я думаю, это всего лишь торг. У европейцев своих средств доставки нет, но в следующем году может появиться альтернатива. Сразу два американских корабля. И они хотят показать России, что готовы при случае перейти на них, пытаются таким образом сбить цену. Это обычная процедура, стороны начинают играть мускулами", — сказал эксперт.

С 2020 года Россия может перестать быть монополистом на рынке космических пилотируемых полетов. В США разработаны новые космические пилотируемые корабли: Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска и Starliner компании Boeing в рамках программы NASA.

В беспилотном варианте Crew Dragon уже летал в марте 2019 года. Однако 20 апреля 2019 года во время огневых испытаний системы автоматического спасения этот космический корабль взорвался.

"Эти корабли в этом году должны совершить тестовые полеты, после этого NASA должно их сертифицировать, и только потом будут плановые полеты людей на этих кораблях", — сказал Андрей Ионин.

По его словам, эта ответственная процедура может затянуться.

В то же время, даже если американцам удастся осуществить пилотируемый запуск в 2020 году, по стоимости полета он будет неконкурентоспособен с "Союзом".

Официально информация о том, сколько стоит место в "Союзе" для зарубежных партнеров, никогда не звучала, отметил Ионин. Однако по косвенным данным, в частности, бюджету NASA, можно говорить о том, что за несколько лет эта сумма выросла с $30 млн до $80 млн.

"Это комплексная услуга в целом. Она включает в себя подготовку человека для работы на "Союзе", покупку части ракеты — кресла в "Союзе", услугу по предоставлению спасательной шлюпки, спуск с орбиты и потом послеполетную адаптацию", — заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики.

При этом ожидается, что стоимость запуска и спуск с орбиты на корабле Crew Dragon Маска будет стоить в районе $120 млн, подчеркнул эксперт. И даже в этом случае американские астронавты, скорее всего, будут летать на корабле Маска или NASA, потому что американцы предпочитают не платить деньги из своего бюджета другим странам, заключил Ионин.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только "Союзы". Они доставляют американских, российских и других членов экипажа.

Ранее в августе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель сверхтяжелого класса, которую изготовит Россия, будет примерно в четыре раза дешевле американской Falcon Heavy компании SpaceX.