Китай раскрыл подробности учений "Центр-2019"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направит в Россию 1,6 тыс. солдат и около 30 вертолетов и самолетов для участия в учениях "Центр-2019", сообщил официальный представитель минобороны КНР.

"Объединенная группировка будет сформирована из сил Западной зоны боевого командования НОАК. В нее войдут около 1,6 тыс. военнослужащих, 300 видов вооружения и около 30 самолетов и вертолетов", – передает ТАСС сообщение минобороны Китая.

Ранее Минобороны сообщило, что в учениях "Центр-2019" примут участие Россия, Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

Напомним, во вторник индийский СМИ сообщили, что военные из Индии примут участие в международных учениях "Центр-2019", которые пройдут на территории с 16 по 21 сентября, вместе с военными из Пакистана, несмотря на сложные отношения между этими странами.

Дмитрий Зубарев