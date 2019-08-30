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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Российские истребители провели ракетные стрельбы по целям в Черном море

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-30СМ Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые пуски управляемых ракет по морским целям в Чёрном море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника в рамках проходящего командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа", - сказал Рулев.

Экипажи самолетов провели разведку и обнаружили отряд кораблей, который имитировали большие корабельные щиты-мишени. После получения целеуказаний экипажи Су-30СМ выполнили боевые пуски управляемых ракет по морским целям.

"Средствами объективного контроля, ведущими наблюдение за ходом учения, было подтверждено успешное поражение всех назначенных целей", - сказал Рулев.

Учения Черноморского флота проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

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