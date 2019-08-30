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30.08.2019
ЦАМТО

На фирме "Камов" разработали технологию, позволяющую боевому вертолету развивать скорость до 600 км/ч

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Генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев
Генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 29 августа. Компания "Камов" (входит в АО "Вертолеты России") разработала технологию, позволяющую боевому вертолету развивать скорость до 600 км/ч, что быстрее перспективного американского аналога.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный конструктор компании Сергей Михеев.

"Мне удалось найти решение (я его запатентовал), которое позволяет боевому вертолету развивать скорость более 600 км/ч", – сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

По его словам, в США компании Boeing и Sikorsky разрабатывают вертолет со скоростью полета 480-550 км/ч.

"Рано или поздно мы должны быть готовы (создать аналогичный вертолет – ред.)", – добавил С.Михеев.

Ранее сообщалось, что Минобороны России определилось с обликом перспективного боевого (скоростного) вертолета. Новый проект объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода, напоминает агентство.

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