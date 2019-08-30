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30.08.2019
Российская газета

Новые объекты авиабазы Хмеймим впервые показали на видео

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После пресс-тура на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в Сети появились первые изображения новых объектов, построенных на аэродроме. Это закрытые ангары для самолетов.

Впервые о строительстве в Хмеймиме укрытий для российских самолетов заговорили осенью 2018 года, когда работы по их возведению попали на спутниковую фотографию. Тогда же из космоса заметили вторую взлетно-посадочную полосу авиабазы.

До той поры российская авиатехника в Сирии стояла под открытым небом, что позволяло наблюдать смены в ее составе. Кроме того, ангары защищают самолеты от песчаных бурь и осколков при атаке авиабазы.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Сирия
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