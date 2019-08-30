Военые железнодорожники Центрального военного округа навели в рамках учений два моста через реку Енисей

Абакан. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) навели два железнодорожных моста общей протяженностью более 500 метров через реку Енисей в рамках масштабных учений материально-технического обеспечения Вооруженных сил России, сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По замыслу учения, условный противник частично разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей вблизи города Абакан. Личный состав соединения по тревоге совершил марш в район предназначения и приступил к отработке задач по восстановлению прерванного железнодорожного сообщения. Основным этапом стало наведение наплавного железнодорожного моста из комплекта НЖМ-56 протяженностью 500 метров и 50 метрового рамно-эстакадного моста РЭМ-500, а также строительство железнодорожного подъездного пути общей протяженностью более 6 км", - отметили в Минобороны.

В ходе наведения мостов военные железнодорожники отразили нападение "противника" как с воды, так и с суши.

"Водолазы при сильном течении реки выполнили сварочно-восстановительные работы на глубине более трех метров. Эшелоны с тяжелой гусеничной техникой начали движение под прикрытием армейской авиации", - отметили в ведомстве.

В маневрах в Республике Хакасия задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.