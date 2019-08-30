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30.08.2019
ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны Белоруссии подписали два контракта на МАКС-2019

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Тор-М2К
ЗРК "Тор-М2К".
Источник изображения: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 29 августа. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписал с Минобороны Белоруссии контракт на ремонт ранее поставленных ЗУР для ЗРС С-300 и послегарантийное сервисное обслуживание ЗРК "Тор-М2К", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна.

Со стороны военного ведомства Республики Беларусь документ подписал заместитель начальника штаба вооружения министерства обороны Александр Шевченко, от "Алмаз-Антея" – заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Министерство обороны Республики Беларусь на полях Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также на послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", – говорится в сообщении.

Отмечается, что контракты заключены по линии международного Договора о развитии военно-технического сотрудничества, передает "РИА Новости".

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Страны
Белоруссия
Продукция
Tор-М2
С-300
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
МАКС-20XX
Тор ЗРК
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