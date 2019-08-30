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30.08.2019
ЦАМТО

Пекин на параде в честь 70-летия образования КНР впервые покажет ряд новых систем вооружения

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 августа. На военном параде по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики публике впервые будут продемонстрированы некоторые новые виды вооружений.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель начальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь.

Ранее власти сообщили, что 1 октября на площади Тяньаньмэнь пройдет масштабный военный парад по случаю дня образования КНР. Парад будет включать пешую колонну, механизированную колонну и пролет авиации.

"Что касается самого военного парада, то это будет демонстрацией великих достижений, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и строительства армии, впервые будут показаны некоторые виды передовых вооружений", – сказал на пресс-конференции Цай Чжицзюнь.

Он добавил, что парад будет масштабнее, чем те, которые были по случаю 50-летия и 60-летия образования КНР, а также 70-летия победы в войне против японских милитаристов.

Как отмечает агентство, с 1949 года, когда была образована КНР, военные парады в Китае проводились только по случаю дня образования КНР 1 октября. В 1960 году власти установили, что военные парады будут проходить лишь каждые 10 лет. Последний подобный парад прошел в 2009 году. В 2015 году в Пекине прошел грандиозный парад по случаю 70-летия победы в войне против японских милитаристов, он стал первым с 1949 года парадом, который прошел не по случаю дня образования КНР.

"Необходимо подчеркнуть, что военный парад – важная составляющая торжеств по случаю празднования 70-летия образования КНР", – добавил китайский военный. Он подчеркнул, что вооруженные силы Китая были и остаются силой, обеспечивающей международный и региональный мир.

"Вместе с тем, у армии Китая есть решимость и возможность решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", – добавил он.

Власти Китая активно готовятся к предстоящим масштабным торжествам по случаю 70-летия образования КНР. Торжественная церемония празднования начнется утром 1 октября на площади Тяньаньмэнь, в ходе которой с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин. Далее торжества продолжатся военным парадом и демонстрацией, гала-концертом, фейерверком, а также рядом других мероприятий, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Издания
Военный Парад
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