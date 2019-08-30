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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Турция не позволит, чтобы восточный берег Евфрата стал убежищем для "Отрядов народной самообороны" - Эрдоган

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Прензидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецких флагов
Прензидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецких флагов.
Источник изображения: © REUTERS, Murad Sezer

Стамбул. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Россию, что Анкара не позволит США затягивать процесс по созданию зоны безопасности в Сирии, сообщает в четверг Daily Sabah.

"Мы никогда не позволим восточному берегу Евфрата стать безопасным убежищем для террористов "Отрядов народной самообороны", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция никогда не допустит, чтобы процесс вывода войск застопорился, как во время неудавшегося процесса в Манбидже.

Он отметил, что террористы просто притворяются, что уходят из районов вблизи турецкой границы, и только небольшая часть из них фактически отступила.

"Процесс (создания зоны безопасности, - "ИФ") должен идти быстро", - уточнил президент Турции.

"США должны дистанцироваться от этих террористов", - добавил он.

Турция и США в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30-40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара скоро введет военный контингент в зону безопасности, созданную на территории Сирии на границе с Турцией.

"Наши беспилотники и вертолеты уже находятся в регионе. Очень скоро наши наземные войска также войдут на территорию региона", - сказал президент, выступая в провинции Муш.

Ранее днем президент Турции в телефонном разговоре договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о продолжении сотрудничества по сирийскому Идлибу для предотвращения новых гуманитарных кризисов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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